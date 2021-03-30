وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الوادى الجديد مشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - استقبل محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بمقر الوزارة وذلك فى إطار متابعة المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة والتى تمس حياة المواطنين فى مختلف المجالات.





وتم خلال اللقاء مناقشة بعض المقترحات بالخطة الاستثمارية والمشروعات التى سيتم تنفيذها فى الوادى الجديد العام المالى المقبل، واستعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذى للخطط الاستثمارية فى للمحافظة للعام المالى 2020 -2021.

كما تابع وزير التنمية المحلية، آخر تطورات تنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" فى حوالى 25 قرية بمراكز المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية والمساهمة فى إحداث نقلة نوعية فى حياة مواطنى القرى المستهدفة.

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض مستجدات إنشاء بعض المشروعات بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظة وعلى رأسها مشروع المدفن الصحى للمخلفات بمدينة الفرافرة للتخلص الآمن من المخلفات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية استمرار متابعة المحافظة لمعدلات تنفيذ المشروع للانتهاء منه فى التوقيت المحدد.

وتابع شعراوى، مع المحافظ جهود تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى رأسها عمليات التعقيم والتطهير للمنشآت ومبانى مجالس المدن والوحدات المحلية ومواقف سيارات النقل العام والخاص بمختلف أنواعها، مشددا على عدم التهاون بأية إجراءات وضرورة توخى الحذر والمحافظة على التباعد الاجتماعى للحفاظ على سلامة المواطنين، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمنع أى ممارسات احتكارية أو ارتفاع لأسعار السلع الأساسية التى تهم المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأكد الوزير، على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية على أرض المحافظة لسرعة دخولها الخدمة وإزالة أى تحديات خاصة بعمليات التنفيذ للإنتهاء من تلك المشروعات لخدمة المواطنين وتحسين جودة المعيشية لهم.

وخلال اللقاء عرض المحافظ، لمعدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ورفع كفاءة الطرق الداخلية والشوارع الرئيسية بالمحافظة لتسهيل عملية الإستثمار وتوفير فرص عمل لأبناء الوادى الجديد.