محافظ الشرقية يستقبل محمد سعفان لتسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - استقبل محافظ الشرقية ممدوح غراب، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، محمد سعفان وزير القوى العاملة، فى إطار جولاته الميدانية للمحافظات، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاهتمام ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.





ومن المقرر أن يقوم الوزير يرافقه المحافظ بتسليم 500 بوليصة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئى للعمالة غير المنتظمة من عمال الزراعة بمحل عملهم بوادى الملاك، ويفتتح مبادرة "هنجملها" بجامعة الزقازيق. كما يقوم بزيارة ميدانية لمحطة التصدير بوادى الملاك، فضلا عن حضور الاجتماع الشهرى لمجلس جامعة الزقازيق، وذلك بحضور مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية واحمد عبد الهادى وكيل المديرية.

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