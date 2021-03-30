عاجل.. خبراء يصعدون على متن السفينة الجانحة للتحقيق فى ملابسات الحادث

جدة - نرمين السيد - وفى سياق متصل، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن السفينة البنمية دخلت منطقة البحيرات الساعة السادسة من مساء أمس، لافتًا إلى أنه سيتم التفتيش على المركب والتأكد من صلاحيتها للملاحة لأنها ستعبر القناة فى اتجاه الشمال. ونجحت هيئة قناة السويس فى تعويم السفينة إيفر جيفن، صباح أمس الإثنين.

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