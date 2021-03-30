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الرئيس السيسى يزور اليوم هيئة قناة السويس

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الثلاثاء، 30 مارس 2021 10:31 صـ

الأخبار الثلاثاء، 30 مارس 2021 10:27 صـ بتوقيت القاهرة 2021-03-30 10:27:41
دوت الخليج
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يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة هيئة قناة السويس، ويتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية.

الرئيس السيسى يزور اليوم هيئة قناة السويس

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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