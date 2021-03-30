وزير التعليم العالى يبحث مع السفير اليابانى بالقاهرة سبل دعم التعاون العلمى...

أكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص مصر على توطيد علاقات التعاون العلمى مع اليابان، والاستفادة من التجربة اليابانية لنقل الخبرات اليابانية في كافة المجالات، جاء ذلك خلال استقباله أمس الاثنين للسيد/ نوكي ماساكي السفير الياباني بالقاهرة، والوفد المرافق له، والسيد/ أومورا يوشيفومي رئيس مكتب الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" بمصر، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، أشاد الوزير بالمستوى المتميز للعلاقات التعليمية والعلمية بين مصر واليابان، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز تلك العلاقات وتطويرها بما يعود بالنفع على جودة العملية التعليمية والبحثية في مصر، مؤكدًا عمق الروابط بين مصر واليابان في كافة المجالات.

وأكد الوزير حرص السيد الرئيس على الاهتمام بالجامعة المصرية اليابانية، وتقديم كافة التسهيلات لسرعة الانتهاء من كافة مبانيها، بما يجعلها نموذجًا يحتذى به فى مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد الوزير بالمستوى المتميز للجامعة المصرية اليابانية كإحدى منارات العلم والمعرفة فى مصر، وأنها امتداد لأواصر الصداقة بين مصر واليابان، وتعد نموذجًا للتعاون المثمر بين الحكومتين، مؤكدًا أن الجامعة سيكون لها أثر كبير فى النهوض بمنظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي فى مصر.

ومن جانبه، أشاد السفير الياباني باهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والذي كان واضحا خلال افتتاحه للمرحلة الجديدة للجامعة في سبتمبر الماضي، مشيراً إلى التعاون المثمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سواء من خلال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وبرامج المنح الدراسية في اليابان، في إطار الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، مؤكداً حرص بلاده على استمرار تفعيل التعاون بين البلدين فى شتى المجالات خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء د. هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي الأسبق، والأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، والدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية.