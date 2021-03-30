الكهرباء: غدا آخر موعد لتلقى طلبات العدادات الكودية

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة مستمرة فى تلقى طلبات العدادات الكودية حتى غد الأربعاء 31 مارس، لافتا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على تقنين أوضاع الكهرباء والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى للمواطن بدلا من نظام الممارسة.
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدأت فى تحصيل قيمة المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية لمن تقدموا بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، وانتهت من تركيب عدد كبير من العدادات الكودية مسبوقة الدفع لدى المواطنين.
وتابع حمزة أن الهدف من تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع هو ضمان حصول الدولة على قيمة الكهرباء الفعلية التى يستهلكها مستخدمو نظام الممارسة، لافتا إلى أن العداد مسبوق الدفع يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن.
أشار حمزة إلى أن الوزارة تلقت ما يزيد عن مليون طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية من خلال المنصة الإلكترونية للكهرباء من المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التى أطلقتها الوزارة فى الأول من يوليو 2020، بواقع 2 مليون عداد سيتم تركيبهم.
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