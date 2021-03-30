إطلاق فعاليات أنشطة مشروع الوعى الريفى لمواجهة المخاطر البيئية فى الغربية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عن انطلاق مشروع الوعى البيئى الريفى لمواجهة المخاطر البيئية بالمحافظة كأحد أهم المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظات وسط الدلتا والممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إذ ينفذ فريق من جامعة المنصورة المشروع البحثى الهام وعلى رأسهم الدكتور يحيى على زهران الباحث الرئيسى للمشروع، والدكتور زياد إبراهيم زيدان مدير مركز التوعية ومواجهة المخاطر البيئية بالمركز البحثى لتنمية إقليم وسط الدلتا.





وأوضح الدكتور طارق رحمى فى بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتى انطلاقا من سعى المحافظة الدائم لغرس الوعى البيئى فى نفوس المواطنين باعتباره قضية عالمية تشغل الاهتمام الدولى والعالمى لتحقيق استدامة البيئة ومواردها.

وتبرز أهمية المشروع فيما سيتم الوصول إليه من نتائج مهمة تخص مجال البيئة ومشكلاتها بالمحافظة ومنها إنتاج أول خريطة إلكترونية للمخاطر البيئية لجميع قرى المحافظة فى البيئات المختلفة وتدريب العاملين على استخدامها فى مواجهة هذه المخاطر، توفير مواد توعوية ومطبوعات ملونة ومواد تعليمية متنوعة فى مجالات المخاطر البيئية فيما يخص "الصحة، الغذاء، المسكن، المزروعات، التربة، الحيوانات، الحيز العمرانى، المياه، الهواء الجوى، العلاقات والنظم، القيم والمعايير، العمل والإنتاج"، تدريب الكوادر البشرية من العاملين بالجهات المعنية لمواجهة المخاطر البيئية بالمحافظة كالعاملين بإدارات "الإرشاد والتنمية، منظومة البيئة، السكان، التربية والتعليم، العاملين بالجمعيات الأهلية وغيرهم" للتصدى لتلك المخاطر البيئية ونشر السلوكيات الآمنة والرسائل البيئية بشتى المجالات، وكذلك بناء استراتيجية لمواجهة المخاطر البيئية الريفية بالتنسيق بين الجهات المعنية بمواجهة تلك المخاطر على مستوى المحافظة ومركز التوعية وإدارة المخاطر البيئية الذى أنشأه المشروع بالمركز الإقليمى لبحوث تنمية إقليم الدلتا والتابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بطنطا وعقد مؤتمر حضره كل الجهات المعنية والخبراء لمناقشة نتائج المشروع والاستفادة من مخرجاته فى حماية البيئة ومواجهة مخاطرها بالمحافظة.

يُذْكَر أنه قد تم عقد ورشة عمل بحضور فريق عمل المشروع من جامعة المنصورة وكذا منسقى المشروع برئاسة مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة والسادة المرشحين للإشراف على تجميع البيانات من العاملين بمراكز المدن على مستوى المحافظة، وتلا ذلك عقد 3 ورش عمل بمدن "طنطا، المحلة الكبرى والسنطة" بحضور 69 موظفا من العاملين بالوحدات المحلية القروية بالإضافة إلى 10 مشرفين على مستوى المراكز للتدريب على جمع البيانات المطلوبة لرصد مستويات الوعى البيئى الحالى بالمخاطر البيئية.