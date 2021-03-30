عاجل.. السيسى يزور اليوم هيئة قناة السويس

جدة - نرمين السيد - يزور الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الثلاثاء، هيئة قناة السويس، ويتفقد مركز التدريب البحرى والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية.



جدة - نرمين السيد - يزور الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الثلاثاء، هيئة قناة السويس، ويتفقد مركز التدريب البحرى والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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