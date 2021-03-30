إنفوجراف- حياة كريمة.. مشروع غير مسبوق لتغيير حياة نصف سكان مصر

جدة - نرمين السيد - وتساهم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى توفير الاحتياجات الرئيسية للمواطن المصرى من "صحة وتعليم ومسكن وملبس" وغيرها من الخدمات التى يحتاج إليها المواطن، حيث تعمل المبادرة على استثمار الطاقات البشرية للمواطنين فى القرى والنجوع.

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