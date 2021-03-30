صور.. الاستعدادات النهائية لاستقبال موكب المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد -
وأكد خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تواصل جهودها المكثفة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة استعدادًا لحدث نقل المومياوات الملكية الذى ينتظره المصريون والعالم.
وأكد محافظ القاهرة أن كافة أجهزة المحافظة تواصل استعداداتها للحدث الكبير الذى يعد الأول من نوعه فى العالم لنقل 22 مومياء ملكية فى موكب مهيب من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.
ودعا محافظ القاهرة المواطنين لمتابعة هذا الحدث الفريد والموكب المبهر عبر شاشات التليفزيون مؤكدًا أن كل أجهزة الدولة تعمل على خروجه بالشكل اللائق باسم مصر وعظمة الأجداد.
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