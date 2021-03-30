جدة - نرمين السيد - ووجهت النزيلات الشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية وحرصها على دعم أواصر التواصل مع المواطنين. وفى ذات السياق استقبل قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، عدد من السيدات لتوقيع الكشف الطبى عليهن بمستشفيات الشرطة بالمجان، وتم توقيع الكشف الطبى على عدد 2.005 سيدة فى جميع التخصصات الطبية وذلك خلال أيام الجمعة من كل أسبوع خلال شهر مارس وصرف الأدوية اللازمة لكل حالة. يأتى ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة ويوم المرأة المصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتفالا بيوم المرأة.. وفد من الداخلية يزور نزيلات السجون بالمستشفيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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