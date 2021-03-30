لجنة الاستغاثات تستجيب لحالة مواطنة تعانى من التهاب وتخلخل بالفخذ الصناعى

جدة - نرمين السيد - استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء لاستغاثة المواطنة "هناء.أ"، والتى تبلغ من العمر 45 عامًا، بعدما ناشدت الأجهزة المعنية بإجراء عملية جراحية لها على نفقة الدولة، وذلك بعد حدوث تخلخل والتهاب بمفصل الفخذ الصناعى لديها.





وعلى الفور عرض فريق التدخل السريع للجنة الاستغاثات الطبية، الحالة على اللجنة الطبية العليا، والتى أوصت بتحويلها إلى مستشفى دار الشفا بالعباسية، وعليه تم التواصل والتنسيق مع الدكتور محمود الشرقاوى، مدير مستشفى دار الشفا، وبعد الكشف والتقييم تم استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة وإجراء العملية الجراحية تحت إشراف الدكتور أيمن عبدالعزيز بسيونى، أستاذ جراحة العظام والمفاصل كلية طب جامعة عين شمس، وبالفعل تم إجراء الجراحة وخرجت الحالة فور تحسن حالتها الصحية. وأكدت لجنة الاستغاثات الطبية، استمرار متابعتها للحالات عن كثب، وكذلك استمرارها فى رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى. يأتى ذلك فى إطار حرص لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، على رصد استغاثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى وفى وسائل الإعلام المختلفة.

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