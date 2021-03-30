فيديو.. السيسى شاكرا العاملين بقناة السويس: الأداء كان أكتر من مشرف

جدة - نرمين السيد - شكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، العاملين بهيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة قائلا: "بشكركم على الجهد الكبير اللى اتعمل، وعلى جهد الهيئة بكل عناصرها، كان منظر محترم يدل على خبرات كبيرة وقدرات كبيرة".





وتابع السيسى، خلال زيارته لهيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء: "الأداء كان أكتر من مشرف، وكنت متابع الموضوع مع الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة فى توقيتات صعبة جدا زى الساعة 4 الصبح، أمال أعمل إيه". وتابع: "كنت مطمئن إن الموضوع هاينتهى بسلام وخير، وطبعا اللى حصل أكد حاجة ماكناش نتمنى ولكن الأقدار بتعمل أعمالها فهى أكدت الدور الكبير والأهمية الكبيرة لواقع منذ أكثر من 150 عامًا".

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