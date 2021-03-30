فيديو.. السيسى: الحمد لله لا خسائر فى أزمة السفينة الجانحة

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن تقديره لهيئة قناة السويس والعاملين وكل الجهات التى شاركت فى عملية إنهاء أزمة السفينة الجانحة الذى كلله الله بالنجاح والتوفيق بأقل حجم من الخسائر رغم أن حجم الأزمة كبير.





وأضاف السيسى، خلال زيارته لهيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء: "الحمد لله لا خسائر فى الأرواح أو حتى فى بدن المركب أو حمولتها". وتابع: "بحيى الهيئة بكل العناصر من أول رئيس الهيئة إلى أصغر من شارك من العاملين".

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