وزير الرى يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل

جدة - نرمين السيد - عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى وتأثيره على إجمالى الموارد المائية فى مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.





واستعرض الدكتور عبد العاطى إجراءات الوزارة للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائى القادم، مع الإعداد لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعى خلال الصيف المقبل. هذا وتواصل الوزارة، وفقا لبيان صحفى، بكافة أجهزتها التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجارى المائية. ووجه الدكتور عبد العاطى، بضرورة أن تكون اللجنة فى حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ومواجهة موسم الأمطار والسيول.

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