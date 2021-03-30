مباحثات بين العربية للتصنيع وألستوم لتعزيز التعاون فى السكة الحديد والمترو

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جاء هذا خلال مباحثات التعاون بين العربية للتصنيع ووفد شركة ألستوم الفرنسية العالمية.
وخلال اللقاء، تم عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع وخططها المستقبلية بشأن زيادة نسب المكون المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا فى العديد من مجالات صناعة السكة الحديد ومترو الأنفاق والتوسع فى تطبيقات النقل الذكية والتكنولوجيات الرقمية الحديثة فى التصنيع، بالإضافة إلى بحث الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها فى السكك الحديدية والجرارات والمزلقانات وتحديث الإشارات وأيضا مشروعات مترو الأنفاق، بما فى ذلك تدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث برامج التدريب.
فى هذا الصدد، أشاد التراس بخبرات شركة ألستوم العالمية والتى تعد واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى أنظمة النقل المتكاملة، لافتا إلى أن مشروعات ألستوم متعددة فى المشروعات التنموية القومية الكبرى التى تشهدها مصر حاليا، حيث تعد الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروع المونوريل، وتطوير أنظمة الإشارات لجميع خطوط مترو الأنفاق، وغيرها من مشروعات النقل الذكية المتعددة.
وأشار "التراس"، إلى أنه تم بحث تطوير مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات، بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، وكذلك تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من جرارات وعربات جديدة، والتوسع فى تطبيقات نظم النقل الذكية مثل المونوريل والقطارات فائقة السرعة.
وفى سياق متصل، أوضح "التراس"، أن العربية للتصنيع وضعت خطة شاملة لتحديث وتطوير مصنع سيماف لمهمات السكك الحديدية التابع للهيئة العربية للتصنيع، وتتم حاليا بالاستعانة بكبرى الشركات العالمية، وفقا لرؤية تسعى لتغطية جميع مطالب وزارة النقل من عربات السكك الحديدية المختلفة، ومترو الأنفاق، والتوسع فى الأسواق الخارجية وخاصة المنطقة الإفريقية والعربية، موضحا أننا نستهدف زيادة معدلات الإنتاج السنوية للمصنع والتوسع فى تطبيقات النقل الذكية وتطوير قطاع البحوث والتصميم ورفع مستوى الكوادر الفنية وتدريبهم خارجيا وداخليا بالتعاون مع الخبرات العالمية المتخصصة.
من جانبه أكد السيد "أندرو ديليوني" الرئيس التنفيذى لشركة ألستوم الفرنسية بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا، أن السوق المصرى كبير وواعد وجاذبا للاستثمارات العالمية، مشيرا إلى تطلع الشركة للمشاركة فى كافة المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها مصر.
كما أكد "ديليونى" على أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا الرقمية الحديثة لتطوير وتحديث السكك الحديدية ومترو الأنفاق وتطبيقات النقل الذكية، مشيرا إلى تعزيز الفرص التسويقية الداخلية والخارجية لتلبية الاحتياجات المتزايدة بالسوق المحلى وبالمنطقة الإفريقية والعربية.
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