جبالى: إعلان خلو مقعد النائبة فرحة الشناوة عقب إخطار الداخلية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما نعى المجلس، ووقف دقيقة حداد ترحما على النائبة الراحلة. ونعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، النائبة الراحلة فرحة الشناوى، قائلا: تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته. وأكد فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان: هى أستاذ الأجيال نالت احترام وتقدير مصر والعالم، مشيرا إلى أن الراحلة الدكتورة فرحة الشناوى، قدمت علما أثرى الطب فى مصر والحياة العلمية. وقال محمد أبو العينين: الراحلة فى رحاب الله، ندعو الله أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. ونعى المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، النائبة الراحلة مشيدا بمسيرتها العلمية والإجتماعية، وتوجه بخالص العزاء لنواب محافظة الدقهلية فى وفاه النائبة الراحلة. وشهدت الجلسة نعى المستشار الدكتور حنفى جبالى، الدكتورة فرحة الشناوى، والتى وافتها المنية أمس متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا. واستعرض رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة، مسيرة النائبة الراحلة، وهى نجلة الشيخ محمد مأمون الشناوى، شيخ الأزهر الأسبق، وهى أول سيدة تتقلد منصب عميد كلية الطب بجامعة المنصورة.

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