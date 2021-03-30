عاجل.. السيسى: الأشقاء والأصدقاء كانوا مساندين لـ مصر

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الأشقاء والأصدقاء كانوا داعمين للجهود ومساندة مصر فى تعويم السفينة الجانحة، وهو مقدر لكل من عرض المساندة والدعم من أشقائنا فى الخليج أو المنطقة العربية أو كل بقاع العالم.





وأضاف السيسى، خلال زيارته لهيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء: "المصريون تابعوا بصمت وكأن ابنهم كلهم، حاجة خاصة بيهم فى أزمة، حتى كانوا بيساندوها بالصمت، الكل كان بيدعى". وأوضح أنه بمجرد انتهاء الأزمة بفضل الله كان رد الفعل لافت جدا، مضيفًا: "الكل بيحب بلده رغم الظروف الصعبة، كانوا حريصين على إن بلادهم تكون فى خير وسلام، عشان كده رغم الظروف القاسية والتحديات إلا إن المصريين واقفين جنب بلدهم والقيادة، هما دول المصريين اللى حابين بلدهم".

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