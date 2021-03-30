عاجل.. السيسى: قناة السويس ترسخت فى وجدان صناعة التجارة العالمية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن قناة السويس ترسخت فى وجدان صناعة التجارة العالمية، مضيفًا: "القناة حبت فى ظل الكلام اللى بيتقال عن بدائل وكلام من هذا القبيل، لا دا مرفق عالمى للتجارة الدولية ترسخ فى وجدان وأفكار صناعة التجارة العالمية".





وأضاف السيسى، خلال زيارته لهيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء: "رب ضارة نافعة، لتؤكد أن قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة وإحنا مش مبطلين، مصر بتعمل جهد فى أمور أخرى جبارة". وتابع: "إحنا مش بنقول هنعمل إحنا بنفتتح خلاص، وقناة السويس بيمر فيها من 12 إلى 13% من حجم التجارة العالمية".

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