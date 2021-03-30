عاجل.. السيسى لعمال القناة: كل مطالبكم سنتعاقد عليها فورا

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال زيارته لهيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء: "الكراكات اللى جبناها لمساعدة الهيئة على مطالب العمل، وبقول للعاملين فى الهيئة كل المطالب اللى عايزنها إحنا فورا هنتعاقد ومفيش مشكلة".

وتابع: "أرجو بلغوا تحياتى لكل العاملين فى قناة السويس، وربنا يوفقكم دائما ويحفظ القناة ويحفظكم من كل مكروه وسوء".