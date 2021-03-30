صور.. 12 مليون جنيه تكلفة 7 سيارات كسح بمياه أسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، أن الشركة دعمت معداتها الثقيلة بـ7 سيارات كسح جديدة ذو طلمبة شفط DM 2000 بقدرة 2.5 م 3 / دقيقة فى السحب وقدرة 2.5 م 3 / دقيقة فى الطرد، للاستفادة من السيارات الجديدة فى أعمال التطهير والتعقيم التى تنفذها الشركة، ضمن خطة موضوعة تشمل جميع المناطق بخطة العمل، وخطة الطوارئ لأعمال الإصلاح ومواجهة الانسدادات والطفوحات الفجائية بشبكات وخطوط الصرف الصحى.





وأوضح فى بيان صحفى، أن سعة 8م3 بتكلفة تقديرية تصل إلى 12 مليون جنيه وسيتم الاستفادة منها فى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تستهدف تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى خدمات المياه والصرف الصحى، وعدد من الخدمات الأخرى، بهدف تطوير قرى الريف المصرى وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الخدمية والتنموية التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإحداث تنمية حقيقية للمجتمع الريفى. وأضاف، أنه قد تم تدعيم أسطول الشركة بــ 3 معدات ثقيلة تم تصنيعها بسواعد أبناء الشركة ما بين ونش إنقاذ سريع لخدمات نقل المواسير ومعدات الحفر شاحنة كبيرة "تيرلا" وتم تصنيع المقطورة الخاصة بها لأغراض نقل اسطوانات الكلور، وبرج كهرباء لزوم أعمال إنارة المحطات وتقديم الخدمات اللازمة لخطة إعادة تأهيل المحطات ورفع كفاءة مظهرها، و2 لودر حفار وكراكة متعددة الأغراض وحفار هيدروليكي، و4 سيارات كباش ، و2 أخرى مدمج لأعمال التطهير. وأشار إلى إحلال وتجديد وإعادة التأهيل 40 سيارة نقل مياه وكسح ونافورى طبقا لخطة الإحلال والتجديد ورفع كفاءة معدات الشركة حفاظا على الأصول والاستفادة منها فى الخطط التنفيذية للشركة.

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