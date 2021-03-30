أسامة ربيع: تعويم السفينة الجانحة دون تفريغها سابقة عالمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف ربيع خلال كلمته بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لهيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن هناك جهودا كبيرة بذلت للتغلب أزمة السفينة الجانحة، وذلك فى ظل العديد من التحديات وأبرزها الظروف الجوية وأحوال الطقس، مشيرا إلى أنه هناك أكثر من سيناريو، مؤكدا أن جميع أجهزة الدولة أعلنت استعدادها للمساعدة فى عملية تعويم السفينة.

وأوضح ربيع أنه تم تنفيذ أعمال تكريك بجوار السفينة الجانحة لعمق 8 أمتار لإحداث عملية "خلخلة" فى المياه المحيطة بالسفينة.

وقال ربيع إنه فى اليوم الأول 24 مارس 2021 بدأنا بإجراءات التدخل السريع وهو الدفع بفرق الإنقاذ التابعة للهيئة لعمنل تجربة شد.

وأشار ربيع إلى أنه فى اليوم الثانى 25 مارس 2021 تم تشكيل غرفة عمليات وضعت خطة عمل تمثلت فى وضع عدة سيناريوهات وهى"تنفيذ أعمال الشد، تنفيذ أعمال التكريك، تخفيف الحمولات"، كما تم تنفيذ الرفع المساحى حول السفينة الجانحة.

وأوضح ربيع أنه فى اليوم الثالث 26 مارس 2021 تم إزالة أثار الحادث على جوانب القناة باستخدام الحفارات الأرضية، كما تم تنفيذ أعمال الشد من خلال تحرير مؤخرة السفينة، وتحرير الرفاص والدفة بها.



ونوه بأنه فى اليوم الرابع 27 مارس 2021 تم إزالة الستائر الحديدية أمام السفينة الجانحة تمهيدا لزيادة عمق التكريك حول السفينة، منوها بأنه فى اليوم الخامس 28 مارس 2021 تم زيادة أعمال التكرير بعمق 18 مترا، وبلغ حجم التكريرك 29 ألف م3.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن تعويم السفينة الجانحة يعد خير دليل على كفاءة وقدرات هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن تعويم السفينة هو الأول من نوعه عالميا يتم لسفينة بهذا الحجم دون تفريغ حمولتها، مشير إلى أنه منذ انتهاء أزمة السفينة الجانحة عبرت 113 سفينة المجرى الملاحى للقناة.