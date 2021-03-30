لجنة إيراد النهر تواصل إجتماعاتها الدورية لمتابعة موقف ايراد نهر النيل

اللجنة تناقش خطة إدارة المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة والإعداد للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل

التصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل إجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه .

وإستعرض الدكتور عبد العاطى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة للإستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل ، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم، مع الإعداد لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.

هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ومواجهة موسم الأمطار والسيول .