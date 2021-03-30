مصر تدين الهجمات الارهابية التي استهدفت مدنيين في شمال موزمبيق

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 30 مارس ٢٠٢١، عن إدانتها للهجمات الإرهابية الغاشمة التي وقعت في شمال موزمبيق، على مدار الأيام الماضية، وراح ضحيتها العشرات من المدنيين من المحليين والأجانب.

كما شدّدت مصر على تضامنها مع موزمبيق الشقيقة في مواجهة موجة الإرهاب والعنف والتطرف والتي تستهدف كذلك زعزعة الاستقرار في القارة الأفريقية، معربةً عن خالص تعازيها لحكومة وشعب موزمبيق وكذا أسر الضحايا الأبرياء في هذا الحدث الأليم.