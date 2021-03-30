بث مباشر.. مؤتمر صحفى عالمى للسيسى بقناة السويس

جدة - نرمين السيد - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم مؤتمرًا صحفيًا، بهيئة قناة السويس، للرد على أسئلة وكالات الأنباء العالمية، والصحف المصرية، والعربية، حول جهود مصر فى تعويم السفينة الجانحة.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر لو كانت ضمن بعض الدول كان هيكون مصيرها مختلف، لكن بوعى وحب وحرص المصريين كانت النتيجة إننا عبرنا أزمات كثيرة خلال السنوات الماضية. وأضاف السيسى، خلال زيارته لهيئة قناة السويس: "الكراكات اللى جبناها لمساعدة الهيئة على مطالب العمل، وبقول للعاملين فى الهيئة كل المطالب اللى عايزنها إحنا فورا هنتعاقد ومفيش مشكلة".

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