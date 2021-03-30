صور.. 510 ملايين جنيه لتنفيذ محطات معالجة صرف صحى بالشرقية  

جدة - نرمين السيد - وقع المهندس شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، مع المستشار محمد سُبل، المستشار القانونى لشركة محمد عبد المحسن الخرافى وأولاده للتجارة العامة والمقاولات، عقد تنفيذ 4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى، بقيمة 510 ملايين جنيه، بنظام التصميم والبناء (Design, Supply, Install) ضمن برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) والقائم على النتائج والممولة من البنك الدولى والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.





وقال شريف فارس، إن المشروع يشمل تصميم وتوريد وتركيب وتنفيذ ودعم التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحى بكفر الفرايحة بسعة 5000م3/يوم، ومحطة معالجة الصرف الصحى قصاصين الازهار بسعة 7500م3/يوم بمركز أولاد صقر، ومحطة معالجة الصرف الصحى السدس بسعة 5000م3/يوم بمركز الإبراهيمية، ومحطة معالجة الصرف الصحى كفر دبوس بسعة 5000م3/يوم بمركز ههيا. وأكد رئيس شركة الشرقية، ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى ومتابعه تنفيذ المشروع فنياً ومالياً وادارياً لإنهاءه فى الموعد المحدد مع تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية بما يضمن سلامة جميع المواطنين من أهالى هذه القرى وكذلك الكوادر البشرية القائمة على تنفيذ المشروع.

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