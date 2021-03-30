عاجل.. السيسى: قناة السويس تقوم بدور عظيم فى نقل التجارة العالمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى فى مؤتمر صحفى خلال زيارته لقناة السويس، اليوم الثلاثاء: "150 سنة فى إدارة القناة بتطوراتها وتطور حركة بناء السفن والتجارة العالمية، وتعمل القناة بكفاءة عالية".

وأوضح أن القناة قامت بدور رائع وعظيم فى نقل التجارة العالمية، إذ تنقل القناة ما يقرب من 12% من التجارة العالمية.

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