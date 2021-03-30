- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع عدد من ممثلى وسائل الإعلام المحلية والعالمية، من على متن إحدى السفن بقناة السويس، اليوم الثلاثاء: "أنا قولت للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس سمعة مصر فى رقبتك، الدنيا كانت ماشية السنين اللى فاتت ومحدش حس بينا أبدا، وأول ما حصلت الأزمة كل الدنيا بقيت تتكلم وبقى الخبر الأول فى كل وسائل الإعلام العالمية".
وأوضح: "أصعب سيناريو كان تفريغ حمولة السفينة، وأنا قولتلهم حتى هذا السيناريو نجهز نفسنا ليه، ومش مهم التكلفة".
وأشار إلى أنه كان على تواصل مع رئيس الهيئة بشكل مستمر، لافتًا إلى أن الفريق أسامة ربيع طمأنه أمس فى الخامسة صباحًا بأن الأمور تسير بتحسن، وتابع: "كنت سعيد إن بلدى بخير سلام وربنا يكمل بخير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى: أى أزمة تتعرض لها مصر تأثيرها صعب.. دى بلدنا وخايفين عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.