عاجل.. السيسى: أى أزمة تتعرض لها مصر تأثيرها صعب.. دى بلدنا وخايفين عليها

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع عدد من ممثلى وسائل الإعلام المحلية والعالمية، من على متن إحدى السفن بقناة السويس، اليوم الثلاثاء: "أنا قولت للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس سمعة مصر فى رقبتك، الدنيا كانت ماشية السنين اللى فاتت ومحدش حس بينا أبدا، وأول ما حصلت الأزمة كل الدنيا بقيت تتكلم وبقى الخبر الأول فى كل وسائل الإعلام العالمية".

وأوضح: "أصعب سيناريو كان تفريغ حمولة السفينة، وأنا قولتلهم حتى هذا السيناريو نجهز نفسنا ليه، ومش مهم التكلفة".

وأشار إلى أنه كان على تواصل مع رئيس الهيئة بشكل مستمر، لافتًا إلى أن الفريق أسامة ربيع طمأنه أمس فى الخامسة صباحًا بأن الأمور تسير بتحسن، وتابع: "كنت سعيد إن بلدى بخير سلام وربنا يكمل بخير".