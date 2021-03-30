جدة - نرمين السيد - ونصحت الصفحة، بعدم ضبط السخان عند درجات الحرارة المرتفعة، حيث تتسبب فى إجهاد السخان ويقلل العمر الإفتراضى ويزيد فى استهلاك الكهرباء، ويفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية، كما يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة و يعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. نصائح لاستخدام السخان بأقل استهلاك للكهرباء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.