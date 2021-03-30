عاجل.. السيسى فى مؤتمر صحفى: الملاحة بقناة السويس رجعت بسلام وبنفس الكفاءة

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى خلال زيارته لقناة السويس، اليوم الثلاثاء: "كان مهم التواجد النهاردة عشان نؤكد إن الملاحة رجعت بسلام وبنفس الكفاءة وإن كان أكثر من قبل الأزمة".

ووجه الرئيس التحية والتقدير والاعتزاز للعاملين بالقناة على الجهد الكبير خلال الـ6 أيام الماضية، حتى تنتهى الأزمة بأقل قدر من الخسائر.