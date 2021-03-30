عاجل.. السيسى: كل الأسئلة المتعلقة بأزمة السفينة ستكون محل التحقيق الفنى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للرئيس السيسى مع عدد من ممثلى وسائل الإعلام المحلية والعالمية، من على متن إحدى السفن بقناة السويس، اليوم الثلاثاء.

وأضاف السيسى أن جميع الأسئلة المتعلقة بالحادث ستكون محل تحقيق من قبل الفنيين، مضيفًا: "ده موضوع فنى وقانونى مش عايز أتدخل فيه".