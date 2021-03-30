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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للرئيس السيسى مع عدد من ممثلى وسائل الإعلام المحلية والعالمية، من على متن إحدى السفن بقناة السويس، اليوم الثلاثاء.
وأضاف السيسى أن جميع الأسئلة المتعلقة بالحادث ستكون محل تحقيق من قبل الفنيين، مضيفًا: "ده موضوع فنى وقانونى مش عايز أتدخل فيه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى: كل الأسئلة المتعلقة بأزمة السفينة ستكون محل التحقيق الفنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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