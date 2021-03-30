مصر تدين هجمات إرهابية استهدفت مدنيين فى موزمبيق

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها للهجمات الإرهابية الغاشمة التى وقعت فى شمال موزمبيق، على مدار الأيام الماضية، وراح ضحيتها العشرات من المدنيين من المحليين والأجانب.





وشدّدت مصر على تضامنها مع موزمبيق الشقيقة فى مواجهة موجة الإرهاب والعنف والتطرف والتى تستهدف كذلك زعزعة الاستقرار فى القارة الإفريقية. وأعربت عن خالص تعازيها لحكومة وشعب موزمبيق وكذا أسر الضحايا الأبرياء فى هذا الحدث الأليم.

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