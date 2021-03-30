البرلمان يدرج استجواب ضد وزير الإعلام بالجلسة لتحديد موعد مناقشته

أدرج مجلس النواب، ملحق لجدول أعمال الجلسة الخامسة والثلاثين، المنعقدة اليوم الثلاثاء، ويتضمن الملحق، استجواب لتحديد موعد للمناقشة موجه لوزير الدولة للإعلام من العضو نادر مصطفى – حسبما ورد فى الاستجواب – بشأن التقصير والفشل فى أداء مهام منصبه المكلف بها كوزير للدولة للإعلام، واستمرار ارتكابه لمخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون.

كما يتضمن ملحق الجلسة، مناقشة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع " شراكة لخلق الوظـائف ودعم المشـاريع الصغيرة والمتوسطة " في جمهورية مصر العربية، المُوقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021، وطريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 29/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021.

وكذلك طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ 24/1/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021.