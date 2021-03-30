وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية ورئيس جامعه الزقازيق يشاركون في مبادرة ”هنجملها”

دشن الأستاذ محمد سعفان وزير القوى العامله والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والأستاذ الدكتورعثمان شعلان رئيس جامعه الزقازيق مبادرة هنجملها بزراعة 2500 شجرة مثمرة بنطاق المحافظة لتوفير بيئة صحية و نظيفة للمواطنين، ولإعادة الوجه الجمالى والحضاري لشوارع المحافظة.

قام وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق بزرع أول شجرة في المبادرة و ريها بالمياه في حديقة الجامعة لتمثل الإنطلاقة الأولى لتنفيذ مبادرة "هنجملها" بمحافظة الشرقية.

أكد وزير القوى العاملة أن الهدف من تدشين مبادرة "هنجملها " ، نشر ثقافة التشجير على مستوي المحافظة وذلك لأهميتها البيئية، لما تنتجه الأشجار من الأكسجين والذي يساهم في توازن البيئة المحيطة بنا ، بخلاف ما تحققه من عائد اقتصادى.

أشاد محافظ الشرقية بمبادرة هنجملها وذلك للحفاظ على بيئة صحيه ونظيفه خالية من الامراض والأوبئة وللإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالي لشوارع المحافظة أمام المواطنين وزائريها موضحاً أن المبادرة تسعى لزيادة الرقعة الخضراء بنطاق المحافظة وتأتي تزامناً مع تنفيذ خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة.

بينما أكد رئيس جامعة الزقازيق حرص الجامعة على رعاية مثل هذه المبادرات الهادفة لما تحققه من أثر إيجابى داخل المجتمع وتعمل على تشجيع أبنائنا الطلاب على ثقافة الزراعة للحفاظ على البيئة وتفعيل دورهم المجتمعي لإحداث التنمية المستدامة.