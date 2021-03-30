سعفان يهنئ هيئة قناة السويس والعاملين لما حققوه من انجاز ...

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان رسالة شكر وتقدير للعمالة المصرية في هيئة قناة السويس التي قامت بتعويم السفينه الجانحة؛ معربا عن فخرنا جميعا لما حققوه خلال أربع ايام من العمل المتواصل الذي اتسم بالوطنية والغيرة على هيئة قناة السويس وعلى مصر ,لذلك نجح الأمر بدون حدوث أي اضرار وأثبت العامل المصري انه من أكفأ العمالة على مستوى العالم كله اذا توفرت له المعدات والمناخ الملائم.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير ،اليوم الثلاثاء ، في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة ،وبحضور اللواء ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عبدالمنعم نافع المشرف علي قطاع التعليم والطلاب والدكتور أحمد عبد الستار أمين عام الجامعة ، فضلا عن السادة عمداء الكليات ، وعدد من وكلاء الكليات.

وقدم الوزير الشكر للمحافظ على مجهوداته الكبيرة في خدمة أبناء المحافظة وحل مشكلاتهم مشيرا الى ان العمل المكلف به أى انسان يعتبر أمانه من المولى عز وجل وهو ما يقوم به المحافظ بصفة مستمرة متمنيا له النجاح في جميع خطواته.

وأشار الوزير إلي ان مصر مازالت تحقق من النجاحات والارقام في ظل جائحة الوباء العالمي مما يدل على أن المصريين قادرين على تحقيق النجاح والنمو فى أصعب الظروف بالقيادة السياسية الرشيدة المصرة على النجاح وتحدي الصعاب والمصريين الذين يتسمون بالوطنية والإخلاص موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق مبادرة حياة كريمة التي تهدف لتحقيق مستوى معيشي أفضل لكل المواطنين.

وقال المحافظ إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان لنا نصيب كبير منها ;حيث استعرض الانجازات التي قامت بها المحافظة في مركز الحسينية والقرى التابعة لها في مجال الصرف الصحي ومحطات المعالجة بالإضافة الى العمل على إمداد الغاز الطبيعي والاتصالات وغيرها من المجالات التي تسهم في توفير حياة افضل ; مشيرا الى أنه بانتهاء المبادرة ستنتهى كافة الخدمات فى هذه المنطقة وسيشعر المواطن بطفرة كبيرة في كافة المجالات.

ومن جانبه رحب الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة بالوزير والمحافظ .مشيرا الى تقديرة العميق لتكاتف جميع الجهات للمشاركة في مبادرة "حياة كريمة "وتطوير القرى على مستوى الجمهورية .معربا عن فخره بما قام به العمال المصريون في انهاء مشكلة السفينة الجانحة بقناة السويس متمنيا لمصر تحقيق مزيد من الإنجازات.

وقدم رئيس الجامعة درع الجامعة للاستاذ الدكتور عبد المنعم محمد السيد المشرف على قطاع التعليم والطلاب والتربية لبلوغه سن المعاش بمشاركة الوزير والمحافظ.