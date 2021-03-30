عاجل.. السيسى: نفتتح قريبا موانئ ضمن خطة الدولة للتطوير

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع عدد من ممثلى وسائل الإعلام المحلية والعالمية، من على متن إحدى السفن بقناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن أمر توسيع القناة متروك للفنيين لإعادة دراسته مرة أخرى.



وتابع أن هناك ميناءين جاهزين للافتتاح خلال شهرين أحدهما ميناء على البحر الأحمر أمام ميناء جدة وبرصيف 1600 متر وبجواره مطار، وميناء جرجوب على البحر المتوسط ويبعد عن الحدود الليبية حوالى 200 كم برصيف 1600 متر وبعمق 18 مترا، وهناك مشروع فى السخنة سينتهى خلال عامين وسيكون أكبر ميناء على البحر الأحمر.



وأشار إلى أن هناك تطوير لموانئ دمياط والإسكندرية وأبوقير، مضيفًا: "ستكون موانئ بأنظمة متقدمة، وميناء أبوقير هيكون قادر على استقبال سفن بغاطس 22 مترا".



وأوضح أن القطار السريع سيتحرك من ميناء السخنة حتى العلمين والإسكندرية وجرجرب خلال 3 ساعات، وهو قطار سريع تصل سرعته من 150 إلى 200كم، من أجل ربط البحرين الأحمر والمتوسط بالموانئ وخط سكة حديد لتلبية التطوير والإجراءات التى تتم لحركة التجارة فى العالم.