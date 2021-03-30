وزير القوى العاملة يسلم 500 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، رفع المستهدف من وثائق التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة من 200 ألف إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر، موجها مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية مدحت الغمراوى بتسجيل وحصر مزيد من العمالة غير المنتظمة حتى يتم تغطية هذه الفئة من العمالة بالكامل.





جاء ذلك خلال تسليم الوزير 500 وثيقة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئى، للعمالة غير المنتظمة من عمال الزراعة فى منطقة وادى الملاك بمحافظة الشرقية، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا، بحضور ياسمين فريد خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات النساجون الشرقيون، وآسر حمدى رئيس مجلس إدارة المجموعة، وأحمد عبد الهادى وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية.

وحرص الوزير على تسليم تلك الوثائق التأمينية فى مقر عمل المزارعين تأكيدا منه على أهمية المزارع والعامل المصرى بصفة عامة لتوجيه رسالة تفيد بأننا نهتم بكافة قطاعات العمال ونسعى لتوفير عنصر الأمان لهم ولأسرهم وهو جزء بسيط مما يستحقه العامل المصرى.

وأعرب الوزير، عن سعادته لوجوده فى أجواء ذكرته بنصير العمال الراحل محمد فريد خميس الذى كان له دور بالغ فى إكرام العامل واعتباره القيمة الحقيقية للصناعة المصرية.

وأكد سعفان، أنه اليوم سعيد بتكريم العامل المصرى الذى يثبت دائما أنه الأقوى فى مواجهة التحديات الأمر الذى ظهر جليا فى إنهاء أزمة السفينة الجانحة قائلا: "عندما يواجه العامل المصرى التحديات يصنع الإعجاز وليس الانجاز".