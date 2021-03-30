سعفان مهنئا هيئة قناة السويس: العامل المصرى من أكفأ العمالة فى العالم

جدة - نرمين السيد - وأعرب الوزير فى بيان صحفى، عن فخره بما حققوه خلال أربع أيام من العمل المتواصل الذى اتسم بالوطنية والغيرة على هيئة قناة السويس وعلى مصر، لذلك نجح الأمر بدون حدوث أى أضرار وأثبت العامل المصرى أنه من أكفأ العمالة على مستوى العالم كله إذا توفرت له المعدات والمناخ الملائم.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير ،اليوم الثلاثاء، فى الاجتماع الدورى لمجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة وبحضور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالمنعم نافع المشرف على قطاع التعليم والطلاب والدكتور أحمد عبد الستار أمين عام الجامعة، فضلا عن عمداء الكليات، وعدد من وكلاء الكليات.

وقدم الوزير الشكر للمحافظ على مجهوداته الكبيرة فى خدمة أبناء المحافظة وحل مشكلاتهم، مشيرا إلى أن العمل المكلف به أى إنسان يعتبر أمانه من المولى عز وجل وهو ما يقوم به المحافظ بصفة مستمرة متمنيا له النجاح فى جميع خطواته.

وأشار الوزير إلى أن مصر مازالت تحقق من النجاحات والأرقام فى ظل جائحة الوباء العالمى مما يدل على أن المصريين قادرين على تحقيق النجاح والنمو فى أصعب الظروف بالقيادة السياسية الرشيدة المصرة على النجاح وتحدى الصعاب، والمصريين الذين يتسمون بالوطنية والإخلاص موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على إطلاق مبادرة حياة كريمة التى تهدف لتحقيق مستوى معيشى أفضل لكل المواطنين.