عاجل.. السيسى: تكلفة استصلاح المليون فدان 200 مليار جنيه

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وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع عدد من ممثلى وسائل الإعلام المحلية والعالمية، من على متن إحدى السفن بقناة السويس، اليوم الثلاثاء: "أنا شوفت الخبر فى الجرنال، البيانات موجودة على موقع الرئاسة، ولو محتاجين التواصل الجهات المعنية هاتديكم البيانات".
وأوضح أن الصوب الزراعية حصدت حوالى 100 ألف طن محاصيل من بعض الصوب وليس كل الصوب، مضيفًا: "إحنا عاملين ده عشان الناس فى مصر، ولو فيه فرصة للتصدير هنصدر".
وعن مياه المليون ونصف فدان بمنطقة الضبعة قال: "إحنا مخدناش مياه أحد، إحنا أخدنا مياه بلدنا اللى كانت تستخدم مرتين أو ثلاثة ويتم عمل معالجة ثلاثية لتكون صالحة للزراعة طبقا للمعايير الدولية، وإحنا عملنا ده فى محطة المحسمة، وخلال شهر يونيو سيتم افتتاح محطة بحر البقر".
وأشار إلى أنه يريد توصيل هذا الكلام للناس من خلال الإعلام، وتابع: "لازم ترصدوا ده وتتكلموا فيه مش عشان تعززوا حد ولكن عشان تعززوا بلدكم، وتقولوا للناس إن البلد بتتحرك بفضل الله للأمام".
وأشار إلى أن تكلفة المليون فدان زراعة، يصل إلى 200 مليار جنيه.
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