مطران طهطا يعقد اجتماعا لزوجات كهنة الإيبارشية

جدة - نرمين السيد - التقى الأنبا أشعياء، مطران كرسى طهطا وجهينة وتوابعهما، مع زوجات وأولاد وبنات بعض الآباء الكهنة بالإيبارشية قطاع طهطا وساحل طهطا فى لقاء أبوى رعوى بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالدقومة.





وهنأهن الأنبا بالصوم المقدس وكلمهن عن المرأة فى الكتاب المقدس ودور الزوجة فى مساعدة الأب الكاهن فى خدمته. وتبادل الأنبا أشعياء معهن الحديث فى حلقة تعارف ثم تلى ذلك مائدة محبة وتناول الغذاء.

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