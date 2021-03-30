الأحد.. الأعلى للإعلام يسلم التراخيص للقنوات والمواقع التى وفقت أوضاعها

جدة - نرمين السيد - ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعوة للممثلين القانونين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التى وفقت أوضاعها، لاستلام التراخيص الجديدة التى أصدرها المجلس. وأهاب المجلس بالصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية كافة، التى لم توفق أوضاعها حتى الآن سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونا لذلك علما بأن المجلس سيتخذ جميع الإجراءات المخولة له قانونا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن.

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