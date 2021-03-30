عاجل.. السيسى: ما حدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر والمساس بها خط أحمر

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر ، واللى عاوز يجرب يجرب، احنا مش بنهدد حد وعمرنا ما هددنا وحوارنا رشيد جدا وصبور جدا، لكن محدش هيقدر ياخد نقطة ميه من مصر وإلا هايبقى فى حالة من عدم استقرار فى المنطقة لا يتخيلها أحد".





وأضاف الرئيس خلال مؤتمر صحفى، بشأن نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة:"محدش يتصور أن يقدر يبقا بعيد عن قدرتنا، عمرى ما اتكلمت كده ومبهددش حد، مية مصر لا مساس بها والمساس بيها خط أحمر وهايبقى رد فعلنا فى حالة المساس بها أمر هايثر على استقرار المنطفقة بالكامل".

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