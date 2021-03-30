عاجل.. السيسى: الانتهاء من تطوير ميناء العريش خلال عامين

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن ميناء العريش سيتم الانتهاء من مشروع تطويره خلال عامين، مضيفا: "هو جاهز دلوقتى بطاقة وقدرات معينة، والمشروع اللى بيتعمل هايغطى لغاية 2040".





وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع عدد من ممثلى وسائل الإعلام المحلية والعالمية، من على متن إحدى السفن بقناة السويس، اليوم الثلاثاء: "إحنا بنعمل ده عشان خاطر بلدنا قبل كل شىء، ونخلى بلدنا لها القدرة على حركة التجارة الداخلية ولو فيه فرصة لحركة نقل وهنكون جاهزين". وتابع: "الموضوع مش هانعمل، إحنا عملنا وفيه مشروعات سيتم افتتاحها تباعا، وتشوفوا خط القطار السريع فى عامين، والمشروعات دى تتعمل فى مكان تانى فى 10 أو 15 عامًا، أنا بتباهى بالمصريين والشركات لأن المشروعات بشركات وعمالة ومهندسين مصريين".

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