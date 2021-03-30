شركاء التنمية الدوليين يشيدون بالقرارات السياسية الداعمة لتمكين المرأة

جدة - نرمين السيد - فى بداية الاجتماع عبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وفقا لبيان صحفى، عن سعادتها بعقد هذا الاجتماع الذى يأتى بعد نجاح احتفالية المرأة المصرية التى عُقدت يوم 21 مارس احتفالا بالمرأة المصرية والام المثالية.

وأشادت مرسى، بالقرارات الحكيمة الواعية للإرادة السياسية التى تهدف إلى تحقيق مزيد من التمكين الإقتصادى للمرأة والمساواة بين الجنسين وصهر الحواجز الحديدية بتمثيل المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة، والتركيز على محور حماية المرأة ومناهضة الزواج المبكر للفتيات.

كما عبرت عن خالص امتنانها وشكرها للبرلمان المصرى لإقراره قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث، قائلة: "هذا القرار التاريخى يعد انتصارا عظيماً لحقوق كل سيدة وفتاة مصرية فى أن تحيا حياة آمنه خاليه من أشكال العنف والقهر والتمييز".

وفى كلمتها أشادت كريستين أراب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر UNWOMEN بالقرارات السياسية المصرية الحكيمة الداعمة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما رحبت بالإجراءات التشريعية الداعمة لذلك والتى تمثلت مؤخرا فى إقرار البرلمان المصرى لتغليظ عقوبة ختان الإناث.

كذلك أشارت إلى الإجراءات المتخذة لمناهضة الزواج المبكر للفتيات ومناهضة العنف ضد المرأة، وعبرت عن سعادتها بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لتنفيذ إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتى تمثلت فى مساندة المرأة للوصول لمواقع صنع القرار، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة من خلال تنفيذ عدد من البرامج الداعمة اقتصاديا للمرأة المصرية، وتنفيذ عدد من برامج التمكين الاجتماعى مثل محو الأمية وتدريبها على العديد من المهارات الجديدة واستخدام الوسائل التكنولوجية، وتنفيذ عدد من البرامج التى تهدف لتوعية المرأة لمناهضة العنف الممارس ضدها وكذلك الزواج المبكر ومناهضة ظاهرة ختان الإناث.

كما قدم لورين دى بيور رئيس بعثه منظمة الهجرة الدولية فى مصر، عرضا تضمن تمكين المرأة الاقتصادى والاجتماعى والسياسى ووصول المرأة لمواقع صنع القرار ومجالس الإدارات ومحور الحماية والتشريعات الخاصة بالمرأة، وقال: "إننا كشركاء دوليين نسعى إلى تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة المصرية وحصولها على حقوقها واحترامها وحمايتها من كافة أشكال التمييز الممارس ضدها بحلول عام 2022" وذلك من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والإسترتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.

كما أشار إلى تنفيذ عدد من البرامج الداعمة للمرأة فى مجالات التمكين الاقتصادى والاجتماعى، والسياسى والاهتمام ببرامج الشمول المالى، ووضع بعض البرامج لمواجهه جائحة كوفيد – 19 ومساعدة السيدات والتفتيات على التصدى للجائحة، كما أشار إلى النجاح الذى حققه المجلس من خلال الحملات التوعوية "طرق الأبواب" لمناهضة ظاهرة ختان الإناث وغيرها من البرامج الداعمة للمرأة.