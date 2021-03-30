حتى 8 أبريل.. معرض ديارنا للأثاث الدمياطى يواصل فعالياته فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - يواصل معرض "ديارنا" الأثاث الدمياطى فعالياته بمحافظة أسيوط، بمشاركة الجمعيات التعاونية الإنتاجية للأثاث بدمياط، حيث من المقرر أن تنتهى فعاليات المعرض يوم 8 أبريل المقبل.





ويستمر المعرض الذى شهد إقبالا كبيرا من مختلف محافظات الصعيد، لمدة 15 يومًا، حيث يعرض منتجات 40 عارضًا من 7 جمعيات تعاونية إنتاجية للأثاث بدمياط وصناع مدينة الأثاث بدمياط والغرفة التجارية، ويقام على مساحة 2.300 متر على ملاعب نادى "الواى" بأسيوط. وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، افتتحت فعاليات المعرض يوم الخميس من الأسبوع الماضى خلال زيارتها لمحافظة أسيوط. وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعى تهدف لتشجيع إقامة مثل هذه المعارض للجمعيات التعاونية الإنتاجية فى مختلف المحافظات لعرض منتجاتهم.

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