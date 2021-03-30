عاجل.. السيسى: الاستقرار والأمن أهم شىء.. وبعدها أى شىء يمكن حله

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جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع عدد من ممثلى وسائل الإعلام المحلية والعالمية، من على متن إحدى السفن بقناة السويس، اليوم الثلاثاء: "الناس تقول اللى عايزاه ونقدره ونقبله، لأن كل واحد بيدور على مصلحته وأنا معنديش مشكلة".
وأوضح: "رئيس هيئة قناة السويس لو طلب أى إجراء بكرة نعمله، وإحنا عايزين نعلم أنفسنا ونقدر أن الدنيا تتغير والجميع يفكر فى مصالحة وعلينا أن نفكر فى مصالحنا".
وأشار الرئيس السيسى إلى أن الاستقرار والأمن أهم شيىء وبعدها أى شىء يمكن حله.
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