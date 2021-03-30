فيديو.. السيسى: حادث القطار وجعنا كلنا.. والتطوير مستمر

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة تجرى عملية تطوير للسكة الحديد، مضيفًا أن عملية التطوير تجرى وفى نفس الوقت يتم تشغيل القطارات، معلقًا: "استحملوا التأخيرات، ولازم تستحملوا".





وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع عدد من ممثلى وسائل الإعلام المحلية والعالمية، من على متن إحدى السفن بقناة السويس، اليوم الثلاثاء: "الأنظمة الحديثة قادرة على تأمين الحركة على السكة الحديد فى ظل الظروف اللى وصلتلها لغاية دلوقتى".

وتابع: "عندنا خيارات كتير منها نوقف خالص الحركة أو نوقفها بشكل نسبى أو تمشى زى ما هى ماشية دلوقتى ومش ها نقدر نستحمل خسائرها، روح إنسان مقدرش أتحمل ذنبها أنا أو غيرى".

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