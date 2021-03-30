وأوضح بيان صحفى للمجلس، أنه من المتوقع أن يشمل البرنامج 60 قيادة إعلامية بعد تدبير الاعتمادات المالية الخاصة بذلك.
ويهدف البرنامج إلى تقديم مجموعة من المحاور التدريبية مع القيادات الإعلامية والصحفية بما يتماشى مع طبيعة عملهم، ويشمل الموضوعات التى تتصل بالكتابة الصحفية والبرامج الإعلامية من خلال المعايير الدولية وأهم التطورات التكنولوجية والتجارب الرقمية على المستوى الدولى، بجانب التشريعات القانونية ذات الصلة بالمجال الإعلامى وتنمية المهارات الشخصية والقيادية وتطوير المهارات اللغوية.
المقترح أن تكون مدة التدريب 495 ساعة، بإجمالى 83 يوم تدريب، وتعتمد الأكاديمية منهجية تدريب قائمة على التعلم التفاعلى من خلال المحاضرات وورش العمل ودراسات الحالة والمناقشات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأعلى للإعلام والوطنية للتدريب يعلنان أول برنامج تدريبى للقيادات الإعلامية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.