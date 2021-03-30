الأعلى للإعلام والوطنية للتدريب يعلنان أول برنامج تدريبى للقيادات الإعلامية

جدة - نرمين السيد - يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، فى التجهيز لأول برنامج تدريبى من نوعه للقيادات الإعلامية فى الصحف القومية والخاصة وقنوات التليفزيون المصرى والخاص.





وأوضح بيان صحفى للمجلس، أنه من المتوقع أن يشمل البرنامج 60 قيادة إعلامية بعد تدبير الاعتمادات المالية الخاصة بذلك.

ويهدف البرنامج إلى تقديم مجموعة من المحاور التدريبية مع القيادات الإعلامية والصحفية بما يتماشى مع طبيعة عملهم، ويشمل الموضوعات التى تتصل بالكتابة الصحفية والبرامج الإعلامية من خلال المعايير الدولية وأهم التطورات التكنولوجية والتجارب الرقمية على المستوى الدولى، بجانب التشريعات القانونية ذات الصلة بالمجال الإعلامى وتنمية المهارات الشخصية والقيادية وتطوير المهارات اللغوية.

المقترح أن تكون مدة التدريب 495 ساعة، بإجمالى 83 يوم تدريب، وتعتمد الأكاديمية منهجية تدريب قائمة على التعلم التفاعلى من خلال المحاضرات وورش العمل ودراسات الحالة والمناقشات.