المصريين الأحرار: 100 مليون مصرى يساند الرئيس فى ملف المياه

جدة - نرمين السيد - وقال الحزب فى بيان، الثلاثاء، إن حديث الرئيس السيسى رسالة واضحة وصريحة لا مساس بنقطة واحدة من حقوق مصر المائية، وقوله الكاشف "لن يجرؤ أحد أن يأخذ نقطة مياه واحدة واللى عايز يجرب يشوف".

وأضاف المصريين الأحرار، أن مياه النيل حياة المصريين وحق أصيل لا مجال للاقتراب منها، ويعلم الجميع أن مصر لم تكن يوما معتدية أو طامعة ولكنها دوما قادرة على صون حقوقها بكل السبُل والأشكال.

وأكد الحزب أن 100 مليون مواطن مصرى يدعم ويُساند قيادته السياسية وجيشه الباسل والجميع ساهرون على حماية المياه والحياة، مشددًا على أن مصر دولة سلام لمن يريد وقوة رد وردع لمن يطمع.

وأشار إلى أن مازال باب التفاوض للوصول إلي حل عادل يحفظ الحقوق الأصيلة دون انتقاص، وعلى كل طرف تحمل نتيجة قراره أو يحسن استغلال فرصة التفاوض.