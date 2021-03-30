جدة - نرمين السيد - وقال الحزب فى بيان، الثلاثاء، إن حديث الرئيس السيسى رسالة واضحة وصريحة لا مساس بنقطة واحدة من حقوق مصر المائية، وقوله الكاشف "لن يجرؤ أحد أن يأخذ نقطة مياه واحدة واللى عايز يجرب يشوف".
وأضاف المصريين الأحرار، أن مياه النيل حياة المصريين وحق أصيل لا مجال للاقتراب منها، ويعلم الجميع أن مصر لم تكن يوما معتدية أو طامعة ولكنها دوما قادرة على صون حقوقها بكل السبُل والأشكال.
وأكد الحزب أن 100 مليون مواطن مصرى يدعم ويُساند قيادته السياسية وجيشه الباسل والجميع ساهرون على حماية المياه والحياة، مشددًا على أن مصر دولة سلام لمن يريد وقوة رد وردع لمن يطمع.
وأشار إلى أن مازال باب التفاوض للوصول إلي حل عادل يحفظ الحقوق الأصيلة دون انتقاص، وعلى كل طرف تحمل نتيجة قراره أو يحسن استغلال فرصة التفاوض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصريين الأحرار: 100 مليون مصرى يساند الرئيس فى ملف المياه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.