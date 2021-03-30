عاجل.. السيسى: تحرك إضافى خلال الأسابيع المقبلة فى ملف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع عدد من ممثلى وسائل الإعلام المحلية والعالمية، من على متن إحدى السفن بقناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن العمل العدائى قبيح وله تأثيرات تمتد لسنوات طويلة، مضيفًا: "الشعوب مش بتنسى ده".

وأوضح: "المعركة الآن تفاوض وكل يوم الرأى العام العالمى وكبار المسؤولين فى العالم معانا، إحنا بنكسب أرض بإننا جادين للتفاوض بشكل يحقق الكسب للجميع، وكل ما نطلبه لا يخرج عن القوانيين والمعايير المعمول بها فى هذه الموضوعات".

وأشار إلى أنه خلال الأسابيع المقبلة سيكون هناك تحرك إضافى فى المفاوضات، متمنيا الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم للجميع بشأن السد.

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